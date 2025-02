Inter-news.it - Mandragora già verso l’Inter: «Ora ricaricare le pile per il recupero»

ha parlato al termine di Fiorentina-Genoa. Il centrocampista si è proiettato già alcontrodi giovedì.RICARICARSI – Con due vittorie consecutive, la Fiorentina è uscita dalla crisi. I viola, dopo la pesante vittoria di Roma contro la Lazio, hanno replicato battendo al Franchi anche il Genoa e con lo stesso risultato, ossia 2-1. A fine partita, Rolando, autore dell'assist per il bellissimo gol di Moise Kean, ha parlato su DAZN riferendosi anche alche ci sarà giovedì con. Le sue parole: «Siamo contenti, giovedì abbiamo ilche è una partita altrettanto importante, ricarichiamo le. Vogliamo regalarci importanti soddisfazioni quest'anno e fare qualcosa di molto bello».