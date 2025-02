Mancano antibiotici e farmaci cardiovascolari, Aifa autorizza l’importazione. Cosa sta succedendo

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 2 febbraio 2025 – Scarseggiano sempre più glie iin Europa. Le carenze, in alcuni Paesi riguardano oltre millee, l’Italia non è esente dal problema, come rileva un sondaggio del Pgeu, l'associazione europea deisti, eseguito tra il 20 novembre 2024 e il 24 gennaio 2025 in 28 Paesi, tra cui l’Italia. Ma qual è la causa della cronica carenza? Secondo quanto indicato daisti le motivazioni sono da ricondurre all'interruzione/sospensione del processo di produzione, a strategie nazionali di determinazione dei prezzi e di approvvigionamento come le politiche di gara e all'aumento inaspettato/elevato della domanda di medicinali. Per contrastare il problema, nel 2024 un terzo dei paesi europei ha emanato una legislazione che concede aisti maggiore flessibilità per combattere le carenze di medicinali.