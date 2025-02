Quotidiano.net - Maltempo, straripa un torrente a Messina: abitanti intrappolati nelle case. Grandinata sull’Etna

, 2 febbraio 2025 -un, strade trasformate in fiumi e residenti. Il villaggio di Zafferia è invaso da fango e detriti, mentre il forte temporale rende la situazione ancora più difficile. Auto trascinate dalla corrente, diversi automobilisti bloccati per strada. Violentasul versante sud-est dell’Etna. È l’effetto dell’implacabile ondata diarrivata in queste ore al Sud, dovuta alla bassa pressione arrivata dalla Tunisia al Mar Tirreno meridionale. Tra le regioni più colpite, soprattutto Sicilia e Sardegna: qui la protezione civile ha diramato l’allerta arancione per il pericolo di esondazioni. Bomba d’acqua anche in Calabria: allagata la statale dei ‘Due mari’, 100 millimetri di pioggia nel Reggino. Una violentasi è abbattuta nella notte in alcuni paesi del versante Sud-Est dell'Etna, le strade sono state ricoperte di bianco, ghiaccio non neve.