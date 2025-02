Cityrumors.it - Maltempo, Sicilia e Calabria in ginocchio: la situazione

Una violenta perturbazione in queste ultime ore si è abbattuta sulle due regioni meridionali. Diversi gli interventi dei vigili del fuocoDopo una piccola tregua, ilè ritornato a colpire in Italia in modo violento. In questa domenica una violenta perturbazione si è abbattuta in particolare suprocurando diversi danni. Nel messinese sono oltre 100 gli interventi dei vigili del fuoco per portare diverse persone in salvo.in: la(Ansa) – cityrumors.itLapiù critica si è registrata in località San Saba e Orto Liuzzo dove diversi torrenti sono esondati e molti cittadini rimasti intrappolati nelle proprie case. Solo l’arrivo dei pompieri ha permesso ai residenti di mettersi in sicurezza. Fortunatamente non ci sono feriti o dispersi, ma non si ha ancora un quadro chiaro sui danni del