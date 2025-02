Thesocialpost.it - Maltempo senza limiti, violenta grandinata: fiume in piena

Unasi è abbattuta nella notte su alcuni paesi del versante Sud-Est dell’Etna, trasformando le strade in un manto bianco di ghiaccio. Le precipitazioni intense hanno causato disagi e richiesto numerosi interventi di soccorso da parte dei vigili del fuoco del comando provinciale di Catania.Le squadre di emergenza sono intervenute in particolare nei comuni di San Giovanni la Punta, Trecastagni e Gravina di Catania, dove diversi automobilisti sono rimasti bloccati nelle proprie auto a causa del ghiaccio e delle condizioni stradali proibitive. Oltre al soccorso stradale, i vigili del fuoco hanno operato per limitare i danni causati dalle infiltrazioni d’acqua.A Riposto, nella zona di Torre Archirafi, si sta monitorando ladi un torrente, al momento sotto controllo grazie al rapido intervento delle squadre di soccorso.