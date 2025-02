Thesocialpost.it - Maltempo a Messina, torrenti straripano e strade allagate

IIl torrente Zafferia è straripato a causa di un forte temporale. Il fango e i detriti hanno invaso il villaggio di Zafferia, trasformando lein fiumi. Gli abitanti sono rimasti intrappolati nelle abitazioni. I vigili del fuoco sono al lavoro per aiutare chi si trova in difficoltà. Alcune auto sono state trascinate dalla corrente, con automobilisti bloccati.Leggi anche: Terremoto, 11 scosse in poco tempo in Italia: cosa succedeAltriin pienaAnche iFiumedinisi ad Alì Terme e Agrò a Sant’Alessio Siculo sono esondati. L’Anas ha deciso di chiudere due tratti della statale Orientale Sicula. Il traffico è stato deviato lungo l’autostrada A18-Catania. Sul posto operano le forze dell’ordine e le squadre di emergenza.Il sindaco e la Regione al lavoroIl sindaco di, Federico Basile, ha dichiarato: “Diversi operai stanno liberando ledal fango e dai detriti“.