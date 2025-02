Lanazione.it - Malore sul Monte Morello, grande dolore per la morte di Andrea Giorgetti: “Perdiamo una figura di riferimento”

Sesto Fiorentino (Firenze), 2 febbraio 2025 – Unquello provocato dalla notizia della, avvenuta questa mattina all’età di 67 anni, del dottor, ortopedico all’Ospedale di Careggi e responsabile dell’Unità Frattura del femore prossimale. Lascia la moglie e due figlie. A stroncarlo unmentre, intorno alle 11, stava effettuando una escursione su un sentiero di: tutti i soccorsi messi in atto purtroppo non hanno potuto purtroppo salvargli la vita e il suo corpo è stato recuperato con l’elisoccorso. Sul posto anche i carabinieri.era molto apprezzato in ambito medico, dall’Azienda Careggi che esprime tutto il suo cordoglio, dai colleghi e dai pazienti per cui rappresentava un punto diper l’empatia e la disponibilità.