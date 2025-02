Genovatoday.it - Malore davanti alla stazione, muore 48enne

Leggi su Genovatoday.it

Secondo decesso nel giro di poche ore a Genova. Dopo l'anziano, vittima di unfatale al supermercato, un uomo di 48 anni è spirato, pare per lo stesso motivo, in piazza Giuseppe VerdiBrignole.A chiamare il 112 sono stati alcuni passanti, che per primi hanno.