Maliseti, duello con Rifredi. La Pietà va a Montemurlo

Alle 15 odierne, prenderà ufficialmente il via la ventunesima giornata dei campionati di Prima e Seconda Categoria. E per le formazioni di Prato e provincia si prospetta un programma variegato ed impegnativo, partendo dal girone D di Prima Categoria che propone un derby: al Fantaccini, lo Jolo chiamato a vincere per non allontanarsi troppo dalla vetta attende il Prato Nord e spera in un risultato positivo dallo scontro al vertice Settimello-Folgor Calenzano. Per quel che riguarda la lotta-salvezza, il Casale Fattoria riceverà l’Albacarraia ed il CSL Prato Social Club se la vedrà al Rossi con l’AM Aglianese. E poi c’è ilSeano che dopo la vittoria dello scorso turno vuole continuità: battendo la Virtusnello scontro-salvezza, la banda Masi può lasciare l’ultimo posto. Si scende così in Seconda Categoria, girone C: la2004 (che deve ancora recuperare la sfida con il Vernio della scorsa settimana sospesa dopo otto minuti a causa del nubifragio, ndr) sarà di scena al Nelli contro ildi Ermini e gli uomini di Trupia sono consapevoli che una vittoria potrebbe permettere loro di approfittare di un eventuale passo falso del San Niccolò (avanti di cinque lunghezze, ma con una gara in più).