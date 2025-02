Noinotizie.it - “Malbianco”: da martedì il nuovo libro di Mario Desiati Presentazione in Salento a metà mese

Di seguito il comunicato:Lo scrittore, vincitore del Premio Strega 2022 con “Spatriati“, torna in libreria con. Ilromanzo dell’autore tarantino, in uscita il 4 febbraio sempre per Einaudi, sarà presentato per la prima volta in Puglia grazie alla Libreria Idrusa di Alessano. Sabato 15 febbraio alle 19:00, in collaborazione con Associazione NarrAzioni e con il festival “Armonia. Narrazioni in Terra d’Otranto” (diretto dallo stesso), il primo appuntamento sarà ospitato dalle sale di Palazzo Ducale Sangiovanni in Piazza Castello 26 ad Alessano con la partecipazione di Michela Santoro, Valeria Bisanti e Chiara D’Ippolito, responsabile ufficio stampa del Premio Italo Calvino. Domenica 16 alle 18:00, in collaborazione con la rassegna “Nel frattempo“, che anticipa il festival Conversazioni sul futuro (16/19 ottobre) dell’associazione Diffondiamo idee di valore, lo scrittore sarà nel Teatrino del Convitto Palmieri di Lecce con Elisabetta Liguori e Luigi De Luca, direttore del Museo Castromediano e del Polo Bibliomuseale di Lecce.