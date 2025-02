Mahmood a due passi da Sanremo | Mi sono perso almeno sette volte quando torni alla quotidianità è difficile mantenere un equilibrio

Leggi su Open.online

«Mi, è un lavoro che ti dà tanto e ti chiede tanto,lo stesso livello di energia non è facile.sei liberoa casa,, ed èhai provato sensazioni forti, abbassare il livello. C’è tanta adrenalina. Ho capito comeil mioa 27 anni,nei hai 18 anni è diverso. E anche gestire le prime batoste a quell’età non è facile».si racconta a Silvia Fumarola sulle pagine di Repubblica, in una lunga intervistavigilia del Festival didove stavolta, da artista, passa a co-conduttore per una serata al fianco di Carlo Conti. «Mi ha chiesto di presentare con lui il festival. Ero scioccato. “Carlo, sarò in grado? Sei sicuro?”. Era sicuro. In passato siamo stati insieme sul palco, era confident, abbiamo riso insieme.