Ma il caso Almasri interessa davvero?

Firenze, 2 febbraio 2025 – Una delle parti più spiacevoli del- una delle tante, in realtà - è che non si parla del. Si parla della presidente del Consiglio Giorgia Meloni indagata, si parla di quello che può fare o non può fare la procura, dell’autonomia della magistratura, della legittimità del potere politico a compiere certe scelte, compreso liberare un presunto torturatore in omaggio a una non meglio precisata ragion di Stato. Ma appunto non si parla del. Tanto più che questa settimana sono saltate, alla fine, le informative in Parlamento del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e del ministro della Giustizia Carlo Nordio. E dire che le domande abbondano: che cosa ci facevaa Torino, a parte vedere una partita di calcio? Perché è stato arrestato in Italia e non già in Germania? Colpa dei tempi tecnici? E perché il signorè stato espulso dal nostro governo? Perché il ministro della Giustizia Nordio non ha confermato l’arresto della polizia? Se l’arresto è irrituale, non è altrettanto irrituale che un governo decida di non dare seguito alle richieste della Corte Penale Internazionale, il cui Statuto peraltro è stato firmato a Roma nel 1998? E in che senso il signorera pericoloso e per questo è stato espulso, come ha sostenuto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi? Era pericoloso per chi? Di certo non per l’Italia, visto che il capo della polizia giudiziaria libica nonché capo del famigerato carcere di Mitiga non sarebbe diventato il capo del nostro Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria.