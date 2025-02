Liberoquotidiano.it - "Ma altri non vanno, chiamatela così": Domenica In, esplode l'ira sugli ospiti di Mara Venier

In si comincia a entrare in clima Sanremo. Al Festival ormai manca davvero poco e di fatto nello studio della Ziasfilano, in questa puntata di2 febbraio, cantanti che hanno partecipato al Festival nelle scorse edizioni. Dopo un collegamento con il conduttore, Carlo Conti,ha chiacchierato con i cantanti in studio. Tra loro anche Bobby Solo. Ma a quanto pare la scelta vintage di chiamare in studio le vecchie glorie del Festival, è stato il pretesto per attaccare ancora una volta conduttrice sui social. Su X in tanti hanno criticatoIn per la presenza di vip ormai avanti con l'età: "Ma basta, questa èInps!", tuona un telespettatore. E ancora: "Che compagnia di giro della mia età manon?". Un altro telespettatore, sempre su X, aggiunge: "Mi dispiace dirlo ma i cantanti ormai "anziani" che non si arrendono mi fanno tenerezza,per non dire pena".