Movieplayer.it - M. Il figlio del Secolo: ma alla fine cosa resta? Il potere (pericoloso) del silenzio

Leggi su Movieplayer.it

Nella stupefacente serie Sky, tutto ruota intorno ai discorsi di Mussolini: un monito per ricordarci che le dittature non nascono solo a causa delle parole, ma anche (e soprattutto?) a causa del. Sono tante le caratteristiche che tornano in M. Ildell'imponente serie Sky Original - per noi già tra le migliori del 2025 - che chiude ha chiuso la sua corsa (ma la trovate per intero on-demand su Sky e NOW). C'è però un elemento che ha guidato la messa, a partire dalle prime scene: i discorsi di Mussolini. Tanto i discorsi con sguardo in camera a rompere la quarta parete, strizzando l'occhio al Frank Underwood di House of Cards, quanto i discorsi del Duce che, attraverso il suo interprete Luca Marinelli, ha rivolto al popolo italiano influenzandone .