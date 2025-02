Ilrestodelcarlino.it - L’Università privata. Medicina e Chirurgia è più vicina ad Ascoli:: "Occasione storica"

Il corso dipromosso dalla Link University di Roma si aval Piceno. E’ infatti arrivato il via libera dalla Regione, per una novità che nelle ultime settimane ha diviso il territorio. Si tratta di un’accelerata importante, anche se per l’ok definitivo bisognerà attendere il Ministero del. Il senatore Guido Castelli parla di "un’opportunitàper il Sud delle Marche e l’ospedale"., che nelle Marche sarebbe dirottata oltre che ad, a Fano e Macerata, secondo Castelli sarà utile "principalmente per i nostri ragazzi che potranno frequentare il corso dinella loro città e nel loro territorio. Più in generale questo investimento eviterà che centinaia di giovani marchigiani (nell’anno accademico 2023/24 sono stati circa 600) ’emigrino’ verso altre regioni – o peggio all’estero – per studiare; magari rimanendoci per tutta la vita dopo aver completato il ciclo di studio.