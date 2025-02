Thesocialpost.it - L’Unione europea “pronta a rispondere” ai dazi di Trump

Leggi su Thesocialpost.it

a reagire con fermezza contro qualsiasio ingiusto o arbitrario sui prodotti europei. Bruxelles esprime rammarico per la decisione degli Stati Uniti di colpire coni prodotti di Canada, Messico e Cina. La voce, informale, proviene da un portavoce del.Leggi anche:lancia l’allarme: “Se non facciamo nulla, la Russia potrebbe attaccarci”Nessuna conferma su nuovi“Al momento, non abbiamo informazioni su nuove misure che possano colpire i prodotti europei“, ha spiegato il portavoce. L’Ue ribadisce che il commercio con gli Stati Uniti rappresenta la più grande relazione economica mondiale.Bruxelles chiede collaborazioneLa Commissioneinvita Washington a rafforzare questa relazione invece di ostacolarla con