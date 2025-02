Ilgiorno.it - L’ultimo saluto a Carlo Biffi: "Morto per amore del suo lavoro"

"Una morte tragica, dettata dal suoper il". Così il parroco di Roncello ha parlato dinell’omelia funebre. Il paesino si è fermato perall’agricoltore 59enneintossicato una settimana fa per cercare di salvare le sue capre dall’incendio della stalla. Un dramma che ha lasciato attonita l’intera comunità. Alle esequie hanno partecipato in tanti. "Fino alhai lavorato per salvare la tua attività", ha sottolineato don Camillo Casati. Parole dalle quali traspare l’etica della vittima che non ha esitato a gettarsi nelle fiamme per liberare gli animali, intrappolati nell’edificio. Unche ha pagato con la vita. L’allevatore èpoco dopo all’ospedale di Vimercate, dove era arrivato in condizioni disperate. Il suo sacrificio non è servito a mettere al riparo l’attività.