Ilfattoquotidiano.it - Luka Doncic ai Lakers e Anthony Davis ai Mavs. L’incredibile scambio che scuote l’Nba: tutti i dettagli

Clamorosoa poche ore dalla chiusura del mercato Nba. Secondo la stampa americana, i Dallas Mavericks hanno ceduto la superstar slovena, insieme a Maxi Kleber e Markieff Morris ai Los Angelesin cambio di, Max Christie e una prima scelta nel Draft del 2029. Unoche rischia di sconvolgere gli equilibri a Ovest in vista dei playoff.Un trasferimento di mercato completamente imprevedibile e inaspettato, ma che ha trovato rapide conferme daprincipali insider della lega. Anche il General Manager dei Dallas, Nico Harrison ha assicurato la veridicità dello: “Credo che la difesa vinca i titoli”, ha dichiarato a Tim MacMahon di Espn. “Credo che prendere uno dei migliori lunghi difensivi e un giocatore da come, con una mentalità difensiva, ci dia una chance migliore per vincere.