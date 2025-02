Quotidiano.net - L'UE esprime preoccupazione per la legislazione israeliana sull'Unrwa in Cisgiordania e Gaza

L'Unione europea ribadisce la suaper le conseguenze di vasta portata dellaper le sue operazioni in, compresa Gerusalemme Est, e a. L'Ue condanna qualsiasi tentativo di abrogare l'accordo del 1967 tra Israele e l'o di ostacolare in altro modo la capacità dell'di svolgere il proprio mandato". Lo ha dichiarato l'Alto Rappresentante Ue per la Politica Estera, Kaja Kallas. "L'Ue sottolinea il ruolo dell'Onu e delle sue agenzie, in particolare l', che fornisce un sostegno fondamentale alla popolazione civile a, in, compresa Gerusalemme Est, e in tutta la regione, compresi Libano, Siria e Giordania. La fornitura di servizi essenziali ai rifugiati palestinesi è ancora più importante ora che è necessario attuare rapidamente il cessate il fuoco e l'accordo per la liberazione degli ostaggi", ha aggiunto Kallas.