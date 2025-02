Lanazione.it - Lucchesia, una terra di donatori. Altruismo e voglia di fare del bene

È un’attività particolare, diremmo speciale, quella che nella moltitudine delle competenze svolge il coordinamento aziendale dell’Usl Area vasta nord ovest “Donazione organi e tessuti”, di cui è responsabile il dottor Paolo Lopane. Un lavoro delicato, che se da un lato ha bisogno di una sensibilizzazione nei confronti della popolazione, sul fronte sanitario, medico e procedurale necessità di un’azione ineccepibile. Lucca, in fatto di trapianti di organi e tessuti, vanta una sensibilità che si perde nel tempo, ma in tutto il territorio dell’Area vasta nord ovest è attiva una macchina operativa di primario livello. In Toscana e non solo. Ne parliamo con il dottor Paolovede la nostra azienda a una percentuale del 20 per cento, insieme all’Azienda Toscana Centro, il più basso in assoluto; nel 2024 abbiamo registrato 54forniti, utilizzati appunto per i trapianti: il confronto con l’anno precedente, il 2023, vede quindi dati in netto miglioramento".