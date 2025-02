Ilnapolista.it - Luca Pellegrini smonta il mito della Sampdoria tutti amici: «Mi fecero fuori. Mancini voleva fare il capitano»

Leggi su Ilnapolista.it

il: «Mi».ilI miti sono belli, sono le belle storie che piacciono. Ma sono quasi sempre artefatte. Come quelladi Vialli e. Di quellailerache in un’intervista alla Gazzetta racconta come venne fattodal gruppo, ricorda le parole di Vialli sue Dossena che erano le uniche vocidal coro e infatti andarono via dopo lo scudetto e chela sua fascia die dopo la sua partenza la ebbe.Ecco stralci dell’intervistaGazzetta aNon tutto filava liscio.«Ho sempre rispettato, ma non ero iscritto a nessun partito. I problemi esplosero nella stagione dello scudetto, 1990 91.