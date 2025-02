Oasport.it - Luca Nardi si arrende in finale a Ugo Blanchet nel Challenger di Koblenz

(n.83 del ranking) si ferma a un passo dal traguardo neldi. Sul veloce indoor in Germania, il pesarese è stato sconfitto dal francese Ugo(n.226 ATP) sul punteggio di 6-3 3-6 7-6 (5) in 2 ore e 13 minuti di partita.si è trovato nel parziale decisivo a servire per il match, avanti 6-5, ma la gestione è stata tutt’altro che perfetta. La battuta ha fatto poi la differenza in negativo per l’azzurro nel tie-break del terzo set.Nel primo set parte bene il giocatore italiano, strappando il servizio al transalpino, e portandosi avanti sul 2-0. Dal sesto game, però, il tennista tricolore va in rottura prolungata, perdendo malamente il proprio turno alla battuta a zero.cerca di costruirsi una nuova chance di break, masi salva. Il servizio tradisce nuovamentenell’ottavo gioco e la frazione sorride al francese 6-3.