Luca Mercalli sulla crisi climatica: "Con Trump torniamo indietro di 30 anni. La Pianura Padana? Un catino di gas tossici"

BRESCIA – Codice rosso per l’umanità: se riuscissimo a non andare oltre i 2°C di aumento delle temperature, entro fine secolo i mari si alzeranno comunque di mezzo metro. Sempre meglio che il metro di innalzamento previsto qualora superassimo i 2°C di temperatura, ma, di fatto, significa che, a fine secolo, i nuovi migranti saranno gli abitanti delle coste italiane, costretti a spostarsi nell’entroterra. A tracciare il quadro, il climatologo, presidente della Società meteorologica italiana, invitato a Brescia per la presentazione del Piano Aria e Clima con la sindaca Laura Castelletti e l’assessora all’Ambiente Camilla Bianchi. Siamo in una delle zone peggiori per inquinamento dell’aria. Cosa stiamo sbagliando? “Non è che Roma sia meno inquinata di Brescia, ma la Capitale ha il ponentino.