Biccy.it - Luca Calvani presenta il fidanzato Alessandro in tv: “Ho chiesto scusa”

Fresco di uscita dal Grande Fratello,è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo ed ha parlato del suo percorso nel reality. L’attore toscano ha rivelato che appena è uscito dalla casa del GF ha trovato il suo compagnoFranchini ad aspettarlo nella camera d’hotel.“è la prima persona che ho abbracciato, mi ha sorpreso in albergo. Dalla Toscana alle 22:00 quando ha capito che forse sarei uscito è corso a Roma, oggi è qui, siamo sempre insieme. Devo recuperare tanto tempo con lui e con mia figlia Bianca. Io estiamo insieme da nove anni. Ci siamo conosciuti per caso. Ci siamo conosciuti e parlati e messaggiati per un po’. Era il 25 giugno del 2016 quando ci siamo baciati per la prima volta. Ero separato da un anno e mezzo dalla mamma di Bianca.