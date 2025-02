Laspunta.it - L’ospedale Spaziani terra di conquista di tossici e sbandati. Paura e preoccupazione tra il personale

Prosegue la vergognosa situazione pressodi Frosinone. Sono ormai cinque idi cui tre donne, che tutte le sere, ormai da tempo vanno a dormire nelle scale della torretta situata dietro alla postazione del 118, nella palazzina Q.Una situazione indecente con questiche non solo bivaccano, si lavano, stendono i panni sui termosifoni, ma importunano anche ildi servizio durante la notte e anche durante il giorno.Più volte sono stati ripresi anche mentre svuotavano le macchinette automatiche di bibite ed alimenti.Ma perché non si interviene? Cosa si aspetta a mettere fine a questa incresciosa situazione?Più volte sono intervenute le volanti della Polizia, che hanno denunciato a piede libero queste persone, una delle quali trovata in possesso anche di un coltello.