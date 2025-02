Ilgiorno.it - Loreto-Darsena, controlli dei ghisa (con Sala). Alcoltest ai conducenti: 4 positivi su 237

Sono stati 293 i veicoli controllati dalle pattuglie della polizia locale entrate in azione venerdì sera con il reparto Radiomobile e l’unità cinofila nella zona di piazzalee nell’area Navigli-. All’attività nella prima location hanno presenziato anche il sindaco Giuseppee il comandante deiGianluca Mirabelli. Le violazioni riscontrate al Codice della strada sono state in totale 79, con sette veicoli sottoposti a fermo amministrativo da parte dei. Sono stati eseguiti anche 237dell’: quattrosono risultati. Nessuno dei 34 controllati per verificare se avessero assunto sostanze stupefacenti è risultato positivo alla prova. Sono state quindi sospese sei patenti, mentre tre persone sono state accompagnate all’Ufficio arresti e fermi di via Custodi per ulteriori accertamenti.