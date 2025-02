Velvetgossip.it - Loredana Errore trionfa nella quarta puntata di Ora o Mai Più 2025

Ladi “Ora o Mai Più” ha regalato emozioni e sorprese, confermando la competizione come uno degli eventi più seguiti del panorama musicale italiano. In questa serata,hato, conquistando i cuori dei tutor e ottenendo un punteggio che l’ha portata in vetta alla classifica. Scopriamo insieme come si è svolta la serata, le esibizioni e i verdetti che hanno caratterizzato questo imperdibile appuntamento.L’inizio della competizioneLa gara si è aperta, come di consueto, con il duetto tra i concorrenti e i loro coach. La prima coppia a esibirsi è stata quella formata da Pago e Patty Pravo, che hanno cantato “Il paradiso”. La performance ha subito catturato l’attenzione, con la Rettore che ha commentato entusiasta: “Qui si parte forte”. Tuttavia, la Cinquetti ha mostrato qualche riserva sull’interpretazione di Pago, affermando che il suo talento è altalenante.