Tvpertutti.it - Loredana Errore piccata su Donatella Rettore: «Adesso parlo io»

Leggi su Tvpertutti.it

La terza puntata di Ora o Mai Più 2025, andata in onda sabato 1 febbraio su Rai1, è stata teatro di un acceso confronto tra. La cantante siciliana, nota per la sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, non ha gradito alcuni commenti della coach, trasformando un semplice consiglio tecnico in una polemica.Durante la puntata,ha espresso un parere tecnico sulla performance di, lodandone il talento ma suggerendo anche delle aree di miglioramento. "Brava, ma ancora a certe cose non ci arriva. Non lo so se sta facendo un percorso. Vai dal logopedista? Ti stanno aiutando in questo senso? Ti aiutano ad impostare la voce?", ha detto la, lasciando intendere che la cantante potrebbe beneficiare di un supporto professionale per migliorare l'articolazione vocale.