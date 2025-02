Ilrestodelcarlino.it - L’OR sbanca Aosta

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Reggio Emilia (33)(14) col punteggio di 4-2 e festeggia nel migliore dei modi il ritorno di Edinho, tornato in campo dopo 2 mesi e mezzo di assenza per infortunio. Il capitano è protagonista con una rete e 2 assist nella decima vittoria stagionale dei granata, che rimangono saldi in vetta alla classifica di A2, a +5 sull’MGM 2000: dopo un inizio complicato, Mazzariol apre le marcature, mentre ad inizio ripresa, dopo il pari dei padroni di casa, Fation Halitjaha raddoppia e Ruggiero (gol numero 400 con la maglia del) fa tris dopo una splendida azione personale di Edinho, che poi si mette in proprio per il poker. Sabato prossimo si torna in casa, per la sfida ai brianzoli dell’Energy Saving Futsal. In Serie B rimangono a mani vuote le due formazioni reggiane: la Real Casalgrandese (18) coglie la seconda sconfitta consecutiva cedendo 7-2 al PalaKeope sotto i colpi del Balca Poggese (24), con reti della bandiera di Raiola e Cellurale; una prestazione coriacea, invece, non basta al Bagnolo (18) contro la capolista X Martiri (32), che si aggiudica i 3 punti col punteggio di 4-3 trascinata dal poker di Ansaloni.