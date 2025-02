L’onorevole animalista Brambilla nel mirino di Report | Leidaa bancomat della deputata tra notti in hotel bottiglie e potature del giardino

Leggi su Open.online

Neldistasera ci sarà la forzista Michela, richiamata a fornire alla Camera dei deputi per non aver fornito la consueta dichiarazione sui redditi, del 2023. Giulia Innocenzi farà le pulci alla leader. Anche perché come ricorda oggi Il Fatto Quotidiano il suo 730, nell’ultimo biennio disponibile, è triplicato passando da quota 100 mila euro a una media di quasi 350 mila. Di recenteè diventata socia al 50% di una srl – la Lyon Project di Cusano Milanino – che ha come core business il “Marketing Media Trade”. Oltre ad esser parlamentare e presidenteLega italiana difesa animali e ambiente (). Ed è proprio sulle speseonlus che si concentra. Parte dei fondidell’associazione, secondo la trasmissione di Rai3, sono stati spesi anche per soggiorni in, circa 17 mila euro al Principe di Savoia a Milano, e in pranzi e cene.