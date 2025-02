Sport.quotidiano.net - L’Olimpia Milano fa fuori Varese con un attacco atomico

- Vola altoche riporta a casa il derby contro, vendicando la sconfitta dell’andata. Troppa la disparita tra l’Armani e l’Openjobmetisin una partita che i milanesi portano a casa con un oceanico 19-92 aggiornando così il record stagionale del bottino offensivo.non fa fatica, ruota tutti i suoi 12 giocatori, madavvero ne fa troppa confermandosi ancora una volta la peggior difesa della Serie A, anche al netto di un gioco che offre molti più possessi in campo. L’EA7 ha ancora uno Zach LeDay che non ha finito il fluido magico che l’ha reso MVP del turno di Eurolega, anzi aggredisce la partita in modo incredibile segnando 14 punti nei primi 5’ utili per indirizzare la gara, poi termina con 26 punti e 7 rimbalzi in soli 22 minuti. Shavon Shields EA7 Emporio Armani Olimpia- Openjobmetis18^ giornata LBA Legabasket Serie A Unipol 2024/2025, 02/02/2025 Foto AlessiaDoniselli / Ciamillo-Castoria Il suo spirito sta davvero contagiando tutti diventando quel leader positivo che porta quella leggerezza in campo necessaria per non venire schiacciati dalla tensione.