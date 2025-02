Juventusnews24.com - Locatelli a Dazn: «In queste gare si vedono gli uomini, dobbiamo tornare a essere umili. Tifosi? A loro dico questo»

di Redazione JuventusNews24, centrocampista della Juve, ha parlato così ai microfoni diprima del match di Serie A con l’EmpoliManuelha parlato nel pre-partita di Juve Empoli, sfida di Serie A, ai microfoni di.DA COSA SI RIPARTE – «Non è un momento semplice, ma inpartite sigli. Bisogna portarla a casa,, correre, attaccare l’uomo edconvinti in tutto quello che facciamo».RESPONSABILITA’ – «I leader devono portare l’esempio, l’esperienza a un gruppo veramente giovane. Portiamo il lavoro quotidiano,dare l’esempio e il massimo ogni giorno».CALATI NELLE IDEE DI MOTTA – «Siamo in una fase di ricostruzione, qui non c’è tempo. E’ un percorso da fare nel minor tempo possibile.riportare la gente ad avere entusiasmo, dipende da noi».