Lo United naufraga con Garnacho | perde in casa contro il Crystal Palace 2-0

Continua l’andamento altalenante del Manchesterdi Amorim. Oggi ha perso 2-0 in castail. E la posizione in classifica è preoccupante. In campo dal primo minuto anche. Forse, però, loprotrebbe migliorare le proprie prestazione cambiando solo una pedina in campo, ovvero il portiere Onana.L’1-0 degli ospiti oggi favorito da una lettura errata dell’ex Inter. Calcola male il colpo di testa di un avversario che lo sorprende, lui è probabilmente anche un po’ più avanti del dovuto. La palla centra la traversa e sbuca fra i piedi di Mateta che non ha problemi ha segnare con la porta sguarnita. GOAL Manchester0-1MatetaMATETA OPENS THE SCORING FOR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!pic.twitter.com/4zmXCJYoyb— Tekkers Foot (@tekkersfoot) February 2, 2025L’attaccante francese all’89’ raddoppia.