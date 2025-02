Ilrestodelcarlino.it - "Lo sviluppo sia coerente con il territorio"

Il ‘no’ al metanodotto sulla Valdaso arriva anche dall’Associazione Tutela e Valorizzazione della Valdaso, presieduta da Luigi Sciamanna. "L’Associazione – spiega il presidente – è nata per sostenere locorale della Valdaso nel rispetto della vocazione del". Sciamanna, quando è nato il ‘no’ deciso al progetto? "In sede di conferenza dei servizi, in Regione Marche, tutte le amministrazioni comunali si erano dichiarate contrarie al progetto. La dirigenza regionale, a dimostrazione che il metanodotto non era stato progettato per servire l’impianto del biodigestore, aveva fatto eliminare il tratto che raggiungeva l’area di Force interessata. Poi però la bretella è riapparsa sul tracciato. Credo sia sufficiente a capire che qui non si tratta di un’opera pubblica ma privata a discapito dell’integrità ambientale della valle".