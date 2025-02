Quifinanza.it - Lo Stato pensa alla cartolarizzazione delle cartelle, cosa cambia per i cittadini

L’Agenziaentrate riscossione (Ader) ha un problema diesattoriali arretrate. Si tratta di 1.267 miliardi di euro di crediti che lovanta nei confronti dei, ma non tutte questesono uguali. Le più “interessanti” per losono quelle che vengono ritenute riscuotibili in maniera relativamente semplice. Per questi crediti, circa 100 miliardi, si stando.Altri due gruppi didi cui l’Ader vorrebbe liberarsi sono quelle che non possono in nessun modo essere riscosse, circa 360 miliardi, e quelle che invece hanno una possibilità marginale di essere riscosse almeno in parte se si trova un accordo con il debitore.LaL’Agenziaentrate riscossione si ritrova, tra gli oltre 1.200 miliardi di euro di crediti arretrati, 100 miliardi di crediti che sono ritenuti semplici da riscuotere, se fossero aggrediti.