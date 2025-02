Game-experience.it - Lo State of Play di febbraio 2025: data e dettagli svelati dal leaker di Nintendo Switch 2?

Un nuovoofè in arrivo e, secondo le ultime indiscrezioni, Sony trasmetterà il suo evento nel corso della settimana che va dal 10 al 16. L’informazione proviene da NateTheHate, insider ormai considerato affidabile dopo aver correttamente anticipato l’annuncio ufficiale di2.Come riportato da VGC, rispondendo ad un follower su X, Nate ha lasciato intendere che ilStation Showcase potrebbe svolgersi il 14, suggerendo ironicamente “Che cosa ti dice il cuore?”, richiamando di conseguenza San Valentino, in programma il 14.Aggiungiamo che il colosso giapponese utilizza regolarmente gliofdi gennaio oper presentare i giochi in arrivo nella prima metà dell’anno. Lo scorso anno, l’evento ha offerto approfondimenti su Stellar Blade, Rise of the Ronin, Death Stranding 2 e Silent Hill, mentre nel 2023 si è concentrato su titoli di terze parti come Resident Evil 4, Street Fighter 6 e Suicide Squad: Kill the Justice League.