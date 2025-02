Lo stallo sulle liste d’attesa dopo sei mesi la fondazione Gimbe scatena FdI e Gasparri | Cartabellotta sotto attacco

Leggi su Open.online

Si accende la polemicale dichiarazioni del presidente della, Nino, che ha sollevato preoccupazioni sui ritardi nell’emanazione dei decreti attuativi per le. Secondo, a seidall’approvazione della legge, solo uno dei sei decreti previsti è stato effettivamente varato, lasciando milioni di pazienti in attesa di benefici concreti.L’da FdIDura la reazione dalle fila di Fratelli d’Italia. A partire dal senatore Franco Zaffini, presidente della Commissione Sanità e Lavoro, che ha respinto le accuse,lineando come il governo stia dando priorità alla questione delle. Secondo Zaffini, oltre al decreto già approvato sulla piattaforma nazionale di monitoraggio, altri provvedimenti sono in fase avanzata di elaborazione presso la Conferenza Stato-Regioni, con tempistiche che definisce «senza precedenti».