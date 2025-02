Lanazione.it - Lo spiacevolissimo episodio...

E’ sufficiente ripensarci anche solo un attimo, e ci sono persone con il dolore nel cuore e nella mente che ogni giorno inevitabilmente lo fanno, non può non provocare un attimo di sgomento pensare che qualcuno ha etichettato come “uno” il disastro ferroviario di Viareggio del 29 giugno 2009, 32 morti, feriti, case distrutte e via di seguito. Quel qualcuno – oggi sono 15 anni che la frase venne pronunciata – è l’allora amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato, Mauro Moretti, uno degli imputati che aspettano di tornare di fronte ai giudici della Corte di Appello di Firenze il prossimo 18 marzo. Una frase che per Moretti era stata presa “fuori dal contesto” nel corso della sua audizione alla ottava commissione permanente del Senato, nel corso della quale – raccontano le cronache dell’epoca – aveva difeso il suo operato in tema di sicurezza sulla rete ferroviaria italiana ad eccezione dello “” di Viareggio.