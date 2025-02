Oasport.it - LIVE Snowboardcross, Beidahu 2025 in DIRETTA: Moioli e Sommariva ci riprovano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale della gara didi, tappa valida per la Coppa del Mondo 2024/. Secondo appuntamento sulla pista cinese, dove ieri è andata in scena gara-1 che ci ha regalato il podio di Michela. La lombarda punta a replicarsi anche quest’oggi, ponendosi come una delle chiare favorite.si è arresa soltanto alla britannica Charlotte Bankes ritrovando un podio mancato per ben 12 mesi. La bergamasca è peraltro l’unica azzurra planata in Oriente per questo weekend, e sfida nuovamente tra le altre la stessa Bankes, la francese Lea Casta, l’austriaca Pia Zerkhold e le svizzere Sina Siegenthaler e Noemie Wiedmer. Quarti di finale a partire dalle 8.00.In campo maschile saranno 4 gli italiani a prendere parte alle qualificazioni, con Lorenzoed Omar Visintin che cercheranno di approdare nelle run decisive.