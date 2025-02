Oasport.it - LIVE Snowboardcross, Beidahu 2025 in DIRETTA: Moioli brillantemente in big final

I07:25 Bozzolo conferma i pronostici aggiudicandosi la heat tutta francese. Anche qui abbiamo una grande sorpresa, con Surget, accreditato del pettorale numero 30, che strappa la seconda posizione ed approda dunque in big.07:23 Seconda semie che somiglia ad un campionato francese. In partenza Leon Bozzolo (FRA), Julien Tomas (FRA), Quentin Sodogas (FRA) e Merlin Surget (FRA).07:22 Continua la marcia trionfale del canadese, che si aggiudica la semie in scioltezza. Il secondoista è invece un nome a sorpresa, si tratta di Leo Ulbricht, qualificato con il 25esimo tempo, che beffaa l'austriaco Haemmerle.07:20 Nella prima heat di semie torna in pista Eliot Grondin. Il canadese sfida Kalle Koblet (SUI), Alessandro Haemmerle (AUT) e Leo Ulbricht (GER).