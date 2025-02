Oasport.it - LIVE Snowboardcross, Beidahu 2025 in DIRETTA: Michela Moioli giù dal podio in gara-2

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA07:37 E’ tempo di small final maschile con Julien Tomas (FRA), Quentin Sodogas (FRA), Kalle Koblet (SUI) ed Alessandro Haemmerle (AUT).07:33 Nulla da fare stavolta per, che sul salto ed il rettilineo finale commette un piccolo errore scivolando dalla seconda posizione ai piedi del. Doppietta per Charlotte Bankes, autentica dominatrice di questo weekend. La britannica supera l’australiana Baff e la svizzera Siegenthaler.07:31 Spazio ora alla finalissima con! L’azzurra è al cancelletto di partenza con Charlotte Bankes (GBR), Sina Siegenthaler (SUI) e Josie Baff (AUS). Alè!07:30 Altra uscita per Hrusova dopo la scivolata patita in semifinale. Vince Lea Casta, che ottiene il quinto posto finale dinanzi alla connazionale Petit Lenoir.