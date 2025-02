Oasport.it - LIVE Snowboardcross, Beidahu 2025 in DIRETTA: Michela Moioli giù dal podio in gara-2, doppiette per Bankes e Grondin

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA07:43 Ed è doppietta anche per Eliot! Il canadese completa l’opera senza distrarsi in finale confermando la sua superiorità. Secondo posto per un ottimo Leo Ulbricht,completato da Leo Bozzolo.07:41 Weekend cinese che si conclude con la finalissima maschile. Al cancelletto di partenza Leon Bozzolo (FRA), Eliot(CAN), Leo Ulbricht (GER) e Merin Surget (FRA).07:39 Riscatto parziale anche per Alessandro Haemmerle. L’austriaco si aggiudica la finalina archiviando lacon un onorevole quinto posto. Sesto il francese Sodogas, seguito da Tomas (FRA) e Koblet (SUI).07:37 E’ tempo di small final maschile con Julien Tomas (FRA), Quentin Sodogas (FRA), Kalle Koblet (SUI) ed Alessandro Haemmerle (AUT).07:33 Nulla da fare stavolta per, che sul salto ed il rettilineo finale commette un piccolo errore scivolando dalla seconda posizione ai piedi del