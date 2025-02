Oasport.it - LIVE Skicross, Veysonnaz 2025 in DIRETTA: quarto di finale durissimo per Deromedis, attesa per Jole Galli

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.26 Dopo il secondo intermedio Sherret è in testa con ampio vantaggio su Klapprott. Staccate Errard e Dietrich che si ostacolano a vicenda.13.26 Partiti! Ottimo spunto di Sherret che è in testa dopo la vasca.13.26 È il momento dei quarti femminili. Questa la start list:1 Sherret India CAN8 Klapprott Luisa GER9 Errard Anouck FRA16 Dietrich Anna SUI13.25 Terminati gli ottavi dimaschili. Questo è il tabellone allineato ai quarti:Quarterfinal – Heat 11 Reece Howden CAN8 Ryo Sugai JPN24 Johannes Aujesky AUT32 Gil Martin SUIQuarterfinal – Heat 24 Florian Wilmsmann GER5 SimoneITA13 Youri Duplessis Kergomard FRA28 Romain Mari FRAQuarterfinal – Heat 33 David Mobaerg SWE11 Tobias Baur SUI14 Tim Hronek GER22 Tristan Takats AUTQuarterfinal – Heat 42 Ryan Regez SUI7 Jared Schmidt CAN15 Alex Fiva SUI23 Romain Detraz SUI13.