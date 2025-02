Oasport.it - LIVE Skicross, Veysonnaz 2025 in DIRETTA: doppietta di Thompson, 7° Galli. Deromedis in small final

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.14 Se i conti fatti in corso d’opera sono corretti Simoneha bisogno di un sesto posto per scavalcare Wilmsmann nella classifica di Coppa del Mondo. L’azzurro è quindi chiamato a chiudere nelle prime due posizioni la.14.13 Terza posizione per Fanny Smith che sul traguardo ha beffato Sherret. La svizzera è l’unica variazione rispetto al podio di ieri.14.12DI!! Seconda posizione per Maier, photo finish per la terza posizione14.12 Sorpasso e contro sorpasso tra Maier e Sherret con la tedesca che mantiene il secondo posto14.12in testa dopo la prima curva, inseguono Maier e Sherret.14.11 Partite!!14.10 Cancelletti centrali per Sherret e Maier.14.09 Bigfemminile di altissimollo. Queste le protagoniste:1 India Sherret CAN2 Daniela Maier GER3 MarielleCAN4 Fanny Smith SUI14.