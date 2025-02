Oasport.it - LIVE Skicross, Veysonnaz 2025 in DIRETTA: Deromedis vince il quarto di finale, eliminato Wilmsmann!! Galli in semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.50 È il momento della prima semifemminile. Queste le protagoniste:1 India Sherret CAN4 Fanny Smith SUI5 Marielle Berger Sabbatel FRA8 Luisa Klapprott GER13.49 Queste le due semifinali del torneo maschile:Semifinal – Heat 11 Reece Howden CAN5 SimoneITA13 Youri Duplessis Kergomard FRA32 Gil Martin SUISemifinal – Heat 22 Ryan Regez SUI3 David Mobaerg SWE7 Jared Schmidt CAN11 Tobias Baur SUI13.49 Vista l’eliminazione ai quarti dipotrebbe essere il nuovo leader della classifica di Coppa del Mondo. Per avere l’aritmetica certezza l’azzurro ha bisogno del sesto posto o meglio.13.48 Non ci sarà alcuna revisione per il contatto tra Fiva e Detraz,13.47 Prima posizione per Schmidt chela batteria davanti a Regez.