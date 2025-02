Oasport.it - LIVE Skicross, Veysonnaz 2025 in DIRETTA: Deromedis è il nuovo leader della classifica di Coppa del Mondo!! 7° Jole Galli

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.27 Wilmsmann ha chiuso in tredicesima posizione guadagnando solamente 20 punti.è ilmaschile!!14.26 Nella gara femminile Marielle Thompson ha bissato il successo di ieri battendo nuovamente Daniela Maier. Rispetto alla prova di ieri cambia solamente il terzo posto con Fanny Smith che sostituisce India Sherret, oggi quarta.14.24 Seconda vittoria stagionale per Youri Duplessis Kergomard.didelcortissima con il francese che recupera diversi punti ae Wilmsmann14.22 Vittoria per Duplessis Kergomard davanti a Mobaerg e Schmidt.14.21 Attacco di Duplessis Kergomard che passa all’interno e transita in testa al secondo intermedio14.21 Partiti!! Ottimo spunto di Mobaerg che esce in testa dalla vasca tallonato da Duplessis Kergomard.