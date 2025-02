Oasport.it - LIVE Skicross, Veysonnaz 2025 in DIRETTA: Deromedis e Galli in small final! Wilmsmann fuori nei quarti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.02che sarà estremamente importante per. Un buon piazzamento permetterebbe all’azzurro di guadagnare punti preziosi sue con essi la testa della classifica di Coppa del Mondo.14.01 Queste le duei del torneo maschile:2 Ryan Regez SUI5 SimoneITA11 Tobias Baur SUI32 Gil Martin SUIBig1 Reece Howden CAN3 David Mobaerg SWE7 Jared Schmidt CAN13 Youri Duplessis Kergomard FRA14.01 Prima posizione per Mobaerg davanti a Schmidt.per i due svizzeri.14.00 Lotta tra Regez e Baur che si ostacolano e perdono contatto dalla testa.14.00 Mobaerg in testa dopo la prima curva, seconda posizione per Schmidt.14.00 Partiti!13.59 Questi i protagonisti della seconda semie:2 Ryan Regez SUI3 David Mobaerg SWE7 Jared Schmidt CAN11 Tobias Baur SUI13.