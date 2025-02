Oasport.it - LIVE Skicross, Veysonnaz 2025 in DIRETTA: Deromedis contro Wilmsmann nei quarti di finale!! Attesa per Jole Galli

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.14 Vittoria per Mobaerg davanti ad Hronek. Cazzaniga chiude al quarto posto ed è fuori13.13 Cazzaniga e Nilsson staccati dopo il secondo intermedio13.13 Partiti!!13.12 Questa la start list della quinta batteria:3 David Mobaerg SWE14 Tim Hronek GER19 Davide Cazzaniga ITA30 Fredrik Nilsson SWE13.11 Sarà un quarto didurissimo cone Duplessis Kergomard. Parliamo dei primi tre della classifica.13.11 È stato Duplessis Kergomard a vincere la batteria davanti a. Poco cambia ai fini della qualificazione.13.10 Duplessis Kergomard supera Tomasoni e si porta in seconda posizione. Il francese recupera molto nelgrazie a degli sci velocissimi e attacca pure, che però dovrebbe essere riuscito a mantenere la prima posizione.