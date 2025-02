Oasport.it - LIVE Sci di fondo, 10 km Cogne 2025 in DIRETTA: Amundsen firma la tripletta norvegese, Graz nono. Diggins trionfa tra le donne, Graz 15ma

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.00. Sono ben cinque le azzurre in zona punti. Ganza 1’23”, Di Cena 19ma a 1’34”, Bellini 24ma a 1’49”, Pittin 25ma a 1’49”, 30ma Franchi a 2’03”13.58. A completare la top 10 la ceca Janatova, quarta, la finlandese Parmakoski, quinta, la svizzera Faehndrich, sesta, laKalvaa settima, laWeng ottava, la francese Dolci nona, la svedese Dahlqvist decima13.56: Vittoria per la statunitense, secondo posto per laSlind e terzo posto per la finlandese Niskanen13.54: E’ quinta Parmakoski al traguardo13.52: Sta andando forte Parmakoski che punta al quinto posto13.50: L. Weng è settima al traguardo13.48: Bene Pittin, che è 18ma al traguardo. Tante le azzurre a cavallo della 20ma-25ma posizione in prospettiva13.