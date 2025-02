Oasport.it - LIVE Sci di fondo, 10 km Cogne 2025 in DIRETTA: Amundsen firma la tripletta norvegese, Graz nono! Alle 13.00 le donne

12.56: Dopo uno stop e una ripartenza dalla Coppa Italia, tornerà in gara Francesca Franchi (13), mentre Martina Bellini (15) cercherà riscatto dopo la sfortunata caduta nelle qualifiche della sprint. Martina Di Centa (25) completerà il primo gruppo di italiane.12.54: E' la gara femminile a chiudere la tappa valdostana, con 59 fondiste pronte a sfidarsi. L'Italia schiererà 8 atlete, tra rientri e debutti assoluti in Coppa del Mondo. La prima azzurra a partire sarà Federica Cassol (6), seguita dall'esordiente Stefania Corradini (9).12.51:, come da copione , e una discreta Italia nella gara maschile, tra poco il via della gara femminile12.48: Da venerdì 31 gennaio a oggi, domenica 2 febbraio, la Vd'Aosta ha ospitato il settimo appuntamento della stagione (il penultimo prima dei Mondiali di Trondheim).